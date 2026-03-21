Президент «Урала» оценил работу Василия Березуцкого в качестве тренера

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мнением о работе главного тренера команды Василия Березуцкого.

«Если говорить по результату, не очень хорошо стартовали в этом году. А то, как работали на сборах, как работает Василий Владимирович и его тренерский штаб, мне очень нравится. Всё чётко и по делу. Собрали новые связки, где-то что-то наигрывается. Думаю, что с каждой игрой будем всё лучше и лучше, потому что мне очень нравится, как работает тренерский штаб», — приводит слова Иванова ТАСС.

Березуцкий тренирует «Урал» с 11 декабря. Под его руководством екатеринбургская команда провела три матча, в которых один раз победила, один раз проиграла и сыграла вничью. После 24 туров Лиги Pari «Урал» набрал 45 очков и занимает второе место.

