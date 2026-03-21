«Ювентус» — «Сассуоло»: во сколько начало матча Серии А, где смотреть трансляцию

Сегодня, 21 марта, состоится матч 30-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Ювентус» и «Сассуоло». Команды сыграют на стадионе «Альянц» в Турине. В качестве главного арбитра встречу обслужит Маттео Маркетти. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:45 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч! Футбол 1».

По итогам 29 туров «Ювентус» занимает пятое место в турнирной таблице Серии А с 53 очками. «Сассуоло» располагается на 11-й строчке, у команды 38 очков. Возглавляет таблицу чемпионата Италии миланский «Интер», у которого после 29 игр 68 очков.

В следующем туре «Ювентус» сыграет в домашнем матче с «Дженоа» (6 апреля), «Сассуоло» также на домашнем стадионе примет «Кальяри» (4 апреля).