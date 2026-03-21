«МЮ» интересен Альфонсо Дэвис, но клуб смущает травматичность игрока «Баварии» — Фальк

«Манчестер Юнайтед» интересуется левым защитником «Баварии» Альфонсо Дэвисом. Об этом сообщает Caught Offside со ссылкой на журналиста Кристиана Фалька.

По информации источника, английскому клубу будет трудно подписать канадского футболиста, поскольку в феврале 2025 года он продлил контракт до 2030 года. Также «красных дьяволов» смущает травматичность 25-летнего игрока.

Дэвис выступает в составе немецкого гранда с 2019 года. За этот период он 19 раз пропускал матчи из-за травм или недомогания. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

