Сборная Никарагуа будет добираться до России с тремя пересадками

В пресс-службе сборной Никарагуа сообщили, что команда отправится на товарищеский матч с Россией с тремя пересадками. Игра состоится 27 марта в Краснодаре.

«В воскресенье команда проведёт заключительную тренировку в Никарагуа, а в понедельник отправится в Россию. Добираться до места назначения планируется с тремя пересадками — в Сальвадоре, Панаме и Турции. Надеемся быть на месте в ночь с 24 на 25 марта. Детальной программы пребывания в России пока нет, как и окончательного списка футболистов. Из ведущих исполнителей точно не сыграет только вингер Банси Эрнандес из «Саприссы». Клуб уведомил сборную о травме своего представителя», — сообщили в пресс-службе сборной Никарагуа корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

