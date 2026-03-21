Журавель сравнил Челестини с Абаскалем и Станковичем после ссоры с игроком ЦСКА

Футбольный комментатор Тимур Журавель высказался о конфликте между главным тренером ЦСКА Фабио Челестини с футболистом команды Мойзесом, сравнив путь швейцарца в столичном клубе с работой бывших главных тренеров «Спартака» Гильермо Абаскаля и Деяна Станковича. Ранее сообщалось, что бразильца отстранили от основной команды из-за ссоры с тренером.

«Случай Мойзеса, даже если все детали не принимать как достоверные, укладывается в один тренерский шаблон — приходит иностранец, ставит классную «чемпионскую» игру, нравится игрокам и завоёвывает доверие клуба. Доверие конвертируется в новые полномочия, в покупки под тренера и в итоге…

Так было с Абаскалем, когда у него реально поехала крыша от нового статуса и контракта. Потом похожим путём прошёл совсем другой тренер Станкович — семь побед подряд, покупки и хаос с игрой и использованием новичков. Понятно, что все ситуации уникальны, но сегодняшний гром в ЦСКА намекает нам на то, что шаблон плюс-минус тот же. В Краснодаре в интервью Челестини вроде бы сказал правильные слова, но новые детали по Мойзесу говорят, что всё плохо. «Коллеги» по такому шаблону вырулить не смогли.

Кстати, помните, в «Челси» после неожиданной победы в чемпионате Антонио Конте инициировал расширение своих полномочий в клубе. Он даже взял Кубок на второй сезон, но клуб уже решил, что он важнее тренера, и Конте уволили», — написал Журавель в телеграм-канале.