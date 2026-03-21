Дмитрий Кузнецов: наказать Мойзеса — хороший шаг в плане дисциплины в ЦСКА

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов считает, что наказание защитника красно-синих Мойзеса со стороны главного тренера команды Фабио Челестини является хорошим шагом с точки зрения дисциплины.

«Как тренер понимаю, если человек переступил какие-то рамки, он должен быть наказан. Неважно — лидер это команды или капитан. Надо отдать должное тренеру, что в сложной ситуации принял такое решение. Мойзес — один из лидеров ЦСКА. Наказать его — хороший шаг в плане дисциплины. Если одному из лидеров будет позволено такое поведение, остальные будут поступать так же», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

