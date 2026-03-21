«Мы не согласны». Тренер «Ланса» Пьер Саж — о переносе матча Лиги 1 с «ПСЖ»

Главный тренер «Ланса» Пьер Саж прокомментировал возможность переноса матча 29-го тура чемпионата Франции с «ПСЖ». Игра запланирована на 11 апреля, в то время как «ПСЖ» проведёт матчи 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Ливерпулем» 8 и 14 апреля.

«Это просьба клуба или LFP (Профессиональной футбольной лиги. — Прим. «Чемпионата»)? Мы не согласны. Мы играли матч на Кубок Франции, он был запланирован на четверг, а в воскресенье мы должны были сыграть с «Метцем». Понимаю, что отдых позволяет быть более результативным, им удалось подтвердить это в своём матче с «Челси», но сегодня это очень успешный клуб, который участвует во многих соревнованиях. Они также знают ограничения, признаюсь вам, что с нашей стороны осталась только одна дата», — приводит слова тренера RMC Sport.