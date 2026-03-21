Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Мы не согласны». Тренер «Ланса» Пьер Саж — о переносе матча Лиги 1 с «ПСЖ»

Комментарии

Главный тренер «Ланса» Пьер Саж прокомментировал возможность переноса матча 29-го тура чемпионата Франции с «ПСЖ». Игра запланирована на 11 апреля, в то время как «ПСЖ» проведёт матчи 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Ливерпулем» 8 и 14 апреля.

Франция — Лига 1 . 29-й тур
11 апреля 2026, суббота. 18:00 МСК
Ланс
Ланс
Не начался
ПСЖ
Париж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Это просьба клуба или LFP (Профессиональной футбольной лиги. — Прим. «Чемпионата»)? Мы не согласны. Мы играли матч на Кубок Франции, он был запланирован на четверг, а в воскресенье мы должны были сыграть с «Метцем». Понимаю, что отдых позволяет быть более результативным, им удалось подтвердить это в своём матче с «Челси», но сегодня это очень успешный клуб, который участвует во многих соревнованиях. Они также знают ограничения, признаюсь вам, что с нашей стороны осталась только одна дата», — приводит слова тренера RMC Sport.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android