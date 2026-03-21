Генич высказался о дисквалификации Талалаева после стычки в матче «Балтика» — ЦСКА

Футбольный комментатор Константин Генич прокомментировал дисквалификацию главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева на четыре игры после стычки с тренерским штабом ЦСКА в матче 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором калининградцы одержали победу (1:0).

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 20:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Хиль – 63'    

«Можно было дать 10 и из них три — условно. Но, на самом деле, любое решение, которое вынес бы Контрольно-дисциплинарный комитет, было бы обсуждаемо. Если вспомнить события годичной давности, сколько [Деян] Станкович получил? Месяц отстранения.

Учитывая все происходящие обстоятельства, давай, будем честны: Талалаева дисквалифицировали не только за то, что он вмешался в игру и выбил мяч, что само по себе карается красной карточкой и одним матчем дисквалификации, так как у него уже три матча были дисквалификации до этого за неприличный жест, показанный во время матча со «Спартаком», здесь, думаю, ещё три матча он получил за то, что было после.

Три матча — ещё гуманно. Три месяца — вот это было бы точно жёстко», — сказал Генич в эфире «Матч ТВ».

