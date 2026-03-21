«Легковесно, но таков футбол». Магуайр высказался о своём удалении в матче с «Борнмутом»
Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр сделал публикацию после матча 31-го тура чемпионата Англии с «Борнмутом» (2:2), в котором он получил красную карточку за нарушение в штрафной, приведшее к назначению пенальти в ворота «красных дьяволов». Магуайр был удалён на 78-й минуте встречи.
Англия — Премьер-лига . 31-й тур
20 марта 2026, пятница. 23:00 МСК
Борнмут
Окончен
2 : 2
Манчестер Юнайтед
0:1 Фернандеш – 61' 1:1 Кристи – 67' 1:2 Хилл – 71' 2:2 Крупи – 81'
Удаления: нет / Магуайр – 78'
«Так легковесно, но таковы реалии современного футбола. Мне стоило действовать лучше. Казалось бы, оба решения должны были привести к одному и тому же результату.
Мы вернёмся после перерыва. Счастливого пути домой, «красные», ваша поддержка была невероятной», — написал Магуайр в своём аккаунте в социальной сети.
