«Легковесно, но таков футбол». Магуайр высказался о своём удалении в матче с «Борнмутом»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр сделал публикацию после матча 31-го тура чемпионата Англии с «Борнмутом» (2:2), в котором он получил красную карточку за нарушение в штрафной, приведшее к назначению пенальти в ворота «красных дьяволов». Магуайр был удалён на 78-й минуте встречи.

«Так легковесно, но таковы реалии современного футбола. Мне стоило действовать лучше. Казалось бы, оба решения должны были привести к одному и тому же результату.

Мы вернёмся после перерыва. Счастливого пути домой, «красные», ваша поддержка была невероятной», — написал Магуайр в своём аккаунте в социальной сети.

