Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шикунов: «Спартак» за три первых матча пропустил 10 мячей — это комедия

Комментарии

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов высказался об игре команды.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
22 марта 2026, воскресенье. 13:45 МСК
Оренбург
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Спартак» за три первых матча пропустил 10 мячей. Это комедия! Будем с осторожностью смотреть на матч с «Оренбургом». Команда не готова. «Спартак» на 60 минуте садится и не играет. Вроде первый тайм с «Зенитом» провели прекрасно, но потом несчастный случай с пенальти на Солари. А так выглядели хорошо. Но второй тайм завалили. Физически команда не готова. В обороне у «Спартака» большие проблемы», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После 21 тура РПЛ красно-белые располагаются на шестой строчке турнирной таблицы с 35 очками. Лидирует «Краснодар», у которого 46 очков после 21 игры.

Выезды к «Оренбургу» — проклятие «Спартака». Давно нет не только побед, но даже голов!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android