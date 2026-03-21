Шикунов: «Спартак» за три первых матча пропустил 10 мячей — это комедия

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов высказался об игре команды.

«Спартак» за три первых матча пропустил 10 мячей. Это комедия! Будем с осторожностью смотреть на матч с «Оренбургом». Команда не готова. «Спартак» на 60 минуте садится и не играет. Вроде первый тайм с «Зенитом» провели прекрасно, но потом несчастный случай с пенальти на Солари. А так выглядели хорошо. Но второй тайм завалили. Физически команда не готова. В обороне у «Спартака» большие проблемы», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После 21 тура РПЛ красно-белые располагаются на шестой строчке турнирной таблицы с 35 очками. Лидирует «Краснодар», у которого 46 очков после 21 игры.