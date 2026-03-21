Игрок «Зенита» Караваев: у всех нас одна задача — выиграть и чемпионат, и Кубок

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев подчеркнул, что задача сине-бело-голубых стать чемпионами России, а также выиграть Фонбет Кубок России.

«Хорошо, что выиграли и прошли дальше в Кубке. Действовали неплохо, было много подходов, когда могли забить, но, к сожалению, не реализовали свои моменты. Могли ими распорядиться лучше.

Конечно, возможный трофей имеет для меня особое значение, дело не в паузе. Задача у всех одна – выиграть и Кубок, и чемпионат. Мы к этому стремимся, работаем и играем ради трофеев», — сказал Караваев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

«Зенит» продолжает участие в Кубке России. После 21 тура Мир РПЛ команда набрала 45 очков и занимает второе место.

