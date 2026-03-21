Sport.es поделился информацией о будущем Рафиньи в «Барселоне»

Sport.es поделился информацией о будущем Рафиньи в «Барселоне»
Нападающий «Барселоны» Рафинья заинтересован в продолжении карьеры в каталонском клубе, контракт с которым рассчитан до лета 2028 года. Футболист уже обсуждал со спортивным руководством аспекты, которые необходимо улучшить в команде. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, сине-гранатовые признают важность Рафиньи на поле и за его пределами. Вингер является незаменимым футболистом в системе главного тренера Ханс-Дитера Флика. Не исключено, что в ближайшем будущем 29-летний нападающий может продлить контракт с «Барселоной».

В нынешнем сезоне Рафинья принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых отметился 19 голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

