«Это точно не физика». Генич — о причинах вылета ЦСКА из Пути РПЛ

Футбольный комментатор Константин Генич назвал причину вылета ЦСКА из Пути РПЛ Фонбет Кубка России после разгромного поражения в 1/2 финала от «Краснодара» (0:4).
«Две недели назад эта команда порхала и летела против того же «Краснодара», пусть там у «Краснодара» половина состава была другая. За две недели не знаю, что произошло с ЦСКА. Вот это были 11 манекенов. Они вообще не двигались. Даже те, кто создаёт вот это постоянное Броуновское движение — Обляков, Кисляк, Круговой, Глебов, тот же Баринов — ощущение, что у них на ногах были такие гири.
Это точно не физика, это исключительно психология. Они вообще не знали в какой футбол им играть. Не бывает такого, что две недели назад эта команда валтузила этого же соперника на сумасшедших скоростях, а здесь они не знали, как сделать две передачи друг другу», — сказал Генич в эфире «Матч ТВ».
- 21 марта 2026
