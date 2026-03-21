«Это точно не физика». Генич — о причинах вылета ЦСКА из Пути РПЛ

Комментарии

Футбольный комментатор Константин Генич назвал причину вылета ЦСКА из Пути РПЛ Фонбет Кубка России после разгромного поражения в 1/2 финала от «Краснодара» (0:4).

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
17 марта 2026, вторник. 19:30 МСК
Краснодар
Окончен
4 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Аугусто – 21'     2:0 Батчи – 49'     3:0 Кордоба – 58'     4:0 Батчи – 67'    
Удаления: нет / Рейс – 45+1', Мойзес – 64'

«Две недели назад эта команда порхала и летела против того же «Краснодара», пусть там у «Краснодара» половина состава была другая. За две недели не знаю, что произошло с ЦСКА. Вот это были 11 манекенов. Они вообще не двигались. Даже те, кто создаёт вот это постоянное Броуновское движение — Обляков, Кисляк, Круговой, Глебов, тот же Баринов — ощущение, что у них на ногах были такие гири.

Это точно не физика, это исключительно психология. Они вообще не знали в какой футбол им играть. Не бывает такого, что две недели назад эта команда валтузила этого же соперника на сумасшедших скоростях, а здесь они не знали, как сделать две передачи друг другу», — сказал Генич в эфире «Матч ТВ».

