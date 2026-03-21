Компани — о матче с «Унионом»: знаем, насколько сложно играть с ними

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани прокомментировал предстоящий матч 27-го тура Бундеслиги с берлинским «Унионом».

«Знаем сильные стороны «Униона». Это уже третья встреча с ними в этом сезоне. Сейчас мы играем дома, поэтому хотим показать другую игру, чем в Берлине. Посмотрим, насколько эффективно они смогут использовать свои игровые приемы на «Альянц Арене». Знаем, насколько сложно играть с ними», — приводит слова Компани официальный сайт клуба.

После 26 туров чемпионата Германии «Бавария» занимает первое место в турнирной таблице с 67 очками. «Унион» располагается на девятой строчке, у команды 31 очко.