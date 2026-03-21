Компани — о матче с «Унионом»: знаем, насколько сложно играть с ними
Поделиться
Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани прокомментировал предстоящий матч 27-го тура Бундеслиги с берлинским «Унионом».
Германия — Бундеслига . 27-й тур
21 марта 2026, суббота. 17:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Не начался
Унион
Берлин
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Знаем сильные стороны «Униона». Это уже третья встреча с ними в этом сезоне. Сейчас мы играем дома, поэтому хотим показать другую игру, чем в Берлине. Посмотрим, насколько эффективно они смогут использовать свои игровые приемы на «Альянц Арене». Знаем, насколько сложно играть с ними», — приводит слова Компани официальный сайт клуба.
После 26 туров чемпионата Германии «Бавария» занимает первое место в турнирной таблице с 67 очками. «Унион» располагается на девятой строчке, у команды 31 очко.
Комментарии
- 21 марта 2026
-
11:58
-
11:54
-
11:42
-
11:39
-
11:33
-
11:30
-
11:27
-
11:20
-
11:15
-
11:08
-
11:08
-
11:02
-
11:00
-
10:50
-
10:45
-
10:45
-
10:32
-
10:30
-
10:30
-
10:26
-
10:15
-
10:13
-
10:07
-
10:00
-
10:00
-
09:35
-
09:35
-
09:30
-
09:30
-
09:27
-
09:25
-
09:20
-
09:15
-
09:03
-
09:02