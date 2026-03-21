Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Интер» рассматривает трёх игроков на случай перехода Бастони в «Барселону» — Sport.es

Комментарии

В «Интере» всё более лояльно относятся к возможной продаже защитника Алессандро Бастони, поскольку клуб сможет усилить состав на вырученные средства. «Нерадзурри» оценивают в € 70 млн футболиста, интересующего «Барселону», которая считает, что эту цену можно снизить при помощи различных форматов трансфера. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, миланский клуб составил список из трёх игроков, способных заменить Бастони в случае его ухода. Среди интересующих «Интер» футболистов называются Алессандро Буонджорно («Наполи»), Эван Н'Дика («Рома») и Джон Лукуми («Болонья»).

Подчёркивается, что сине-гранатовые могут включить в сделку по возможному переходу Бастони одного из своих игроков.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android