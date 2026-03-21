«Интер» рассматривает трёх игроков на случай перехода Бастони в «Барселону» — Sport.es

В «Интере» всё более лояльно относятся к возможной продаже защитника Алессандро Бастони, поскольку клуб сможет усилить состав на вырученные средства. «Нерадзурри» оценивают в € 70 млн футболиста, интересующего «Барселону», которая считает, что эту цену можно снизить при помощи различных форматов трансфера. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, миланский клуб составил список из трёх игроков, способных заменить Бастони в случае его ухода. Среди интересующих «Интер» футболистов называются Алессандро Буонджорно («Наполи»), Эван Н'Дика («Рома») и Джон Лукуми («Болонья»).

Подчёркивается, что сине-гранатовые могут включить в сделку по возможному переходу Бастони одного из своих игроков.

