Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Футболисты Ла Лиги выбрали самого раздражающего тренера

Комментарии

ESPN провёл опрос среди футболистов испанской Ла Лиги, в котором определили тренера с наиболее раздражающим поведением на матчах. По информации источника, 30 игроков, пожелавших остаться анонимными, отметили, что 43,3% из них недовольны тренером мадридского «Атлетико» Диего Симеоне.

На втором месте оказался Хосе Бордалас из «Хетафе» с 23,3% голосов. Третье место занял Марселино Тораль из «Вильярреала» с 13,3%. Также в опросе упомянули Мичела Санчеса из «Жироны» (6,6%) и Хаби Алонсо, который уже уволен из «Реала» (3,3%).

Один из опрошенных игроков отметил: «Симеоне очень любит провоцировать соперников». Другой добавил: «Бордалас протестует против всего».

После 28 туров испанского чемпионата «Атлетико» располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы с 57 очками. Лидирует «Барселона», у которой 70 очков после 28 матчей.

Материалы по теме
Диего Симеоне отреагировал на слухи об уходе из «Атлетико» ключевых футболистов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android