«Мойзеса тоже не надо обелять». Генич — об отстранении бразильца от тренировок ЦСКА

Футбольный комментатор Константин Генич высказался о конфликте защитника ЦСКА Мойзеса с главным тренером армейцев Фабио Челестини. Ранее сообщалось, что бразилец был отстранён от тренировок с основной командой из-за ссоры со специалистом после поражения от «Краснодара» (0:4) в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Мойзеса здесь тоже не надо обелять. Потому что ты лидер, понятно, Акинфеев выступил там с речью: «Можно критиковать даже меня, цензурно, нецензурно». Но Мойзес вышел против «Краснодара» не играть. Он опять вышел выяснять отношения с Кордобой.

Потому что первый же момент у углового флага. Кордоба просто как ни в чём не бывало стоит спиной к воротам. Он его берёт, толкает. То есть он сразу дал понять», — сказал Генич в эфире «Матч ТВ».