«Ливерпуль» может продать нападающего в «Тоттенхэм» и купить Энтони Гордона — TEAMtalk

Нападающий «Ливерпуля» Коди Гакпо активно предлагается клубам чемпионата Англии и Европы через посредников. Одной из команд, заинтересованных в нидерландском футболисте, является «Тоттенхэм». Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, в случае ухода Гакпо мерсисайдцы могут заменить его вингером Энтони Гордоном, выступающим в составе «Ньюкасла». Подчёркивается, что в «Ливерпуле» всё больше впечатляются игрой вингера «сорок». Интерес к Гакпо также проявляют «РБ Лейпциг», «Наполи» и «Милан».

В нынешнем сезоне нападающий «Ливерпуля» принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 65 млн.

Самый дорогой трансфер в истории футбола: