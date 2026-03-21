Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Компани — о Нойере: 40 — это молодой возраст, его форма в этом сезоне впечатляет

Комментарии

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани высказался о голкипере Мануэле Нойере, которому на следующей неделе исполнится 40 лет.

«40 — это молодой возраст, я раньше этого не понимал. Но теперь знаю. Мои колени в прошлом решили иначе; а так я мог бы продолжать играть. Ключевое слово — «голод». Мануэль боролся за возвращение после серьёзной травмы. В этом сезоне он был в невероятной форме — это впечатляет. Он продолжает показывать результат снова и снова. Мы почти одного возраста.

Дело не только в физическом, но и в психологическом аспекте. Если его тело остаётся в хорошей форме, это одно дело. Но впечатляет то, как он постоянно мотивирует себя психологически. Чтобы достичь такого уровня, действительно нужна огромная мотивация», — приводит слова Компани официальный сайт клуба.

Сегодня, 21 марта, «Бавария» сыграет с берлинским «Унионом» в матче 27-го тура Бундеслиги. После 26 туров чемпионата Германии «Бавария» занимает первое место в турнирной таблице с 67 очками. «Унион» располагается на девятой строчке, у команды 31 очко.

Германия — Бундеслига . 27-й тур
21 марта 2026, суббота. 17:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Не начался
Унион
Берлин
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android