«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого второй раз подряд не смог победить соперника в Суперлиге Китая

Завершился матч 3-го тура китайской Суперлиги — 2026 между клубами «Бэйцзин Гоань» и «Шанхай Шэньхуа», который тренирует российский специалист Леонид Слуцкий. Команды играли на стадионе «Стадион Трудящихся» в Пекине. Матч закончился со счётом 1:1.

В середине первого тайма счёт открыл нападающий хозяев Чжан Юйнин. На 68-й минуте защитник «Шанхай Шэньхуа» Шиничи Чань восстановил равновесие.

В следующем туре китайской Суперлиги подопечные Леонида Слуцкого сыграют на выезде с клубом «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер». Игра пройдёт 5 апреля. Во 2-м туре чемпионата Китая «Шанхай Шэньхуа» сыграл вничью с «Чжэцзян» со счётом 1:1.

