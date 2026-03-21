Бэйцзин Гоань — Шанхай Шэньхуа, результат матча 21 марта 2026, счет 1:1, 3-й тур Суперлиги Китая 2026

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого второй раз подряд не смог победить соперника в Суперлиге Китая
Завершился матч 3-го тура китайской Суперлиги — 2026 между клубами «Бэйцзин Гоань» и «Шанхай Шэньхуа», который тренирует российский специалист Леонид Слуцкий. Команды играли на стадионе «Стадион Трудящихся» в Пекине. Матч закончился со счётом 1:1.

Китай — Суперлига . 3-й тур
21 марта 2026, суббота. 10:30 МСК
Бэйцзин Гоань
Пекин
Окончен
1 : 1
Шанхай Шэньхуа
Шанхай
1:0 Юйнин – 23'     1:1 Чань – 68'    

В середине первого тайма счёт открыл нападающий хозяев Чжан Юйнин. На 68-й минуте защитник «Шанхай Шэньхуа» Шиничи Чань восстановил равновесие.

В следующем туре китайской Суперлиги подопечные Леонида Слуцкого сыграют на выезде с клубом «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер». Игра пройдёт 5 апреля. Во 2-м туре чемпионата Китая «Шанхай Шэньхуа» сыграл вничью с «Чжэцзян» со счётом 1:1.

