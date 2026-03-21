Константин Генич словами из басни охарактеризовал ситуацию в «Спартаке»
Комментарии

Футбольный комментатор Константин Генич словами из басни Ивана Крылова «Квартет» описал ситуацию в московском «Спартаке» при испанском главном тренере Хуане Карседо. В 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России красно-белые уступили «Динамо» (2:5, 1:0).

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
18 марта 2026, среда. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Ву – 57'    

«Что касается «Спартака», мне кажется, вы, друзья, как ни садитесь, всё в музыканты не годитесь. Вот какого тренера ни назначь в «Спартак», всё равно будет одно и то же. Всё равно это будет буря в стакане. Представим, что не Карседо у кромки поля, а Вадим Романов. Вообще один в один всё было бы то же.

«Спартак» просто команда куража. Они делают то, что им футбольный интеллект, футбольное образование позволяет делать. В остальном сказать, что «Спартак» меняется при Карседо? Ну, здорово, сыграли «на ноль». При том, что «Динамо» практически ничего не сумело создать», — сказал Генич в эфире «Матч ТВ».

