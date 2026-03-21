Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рюдигер начал переговоры с «Ювентусом» — Tuttosport

Комментарии

Центральный защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер начал переговоры о двухлетнем контракте с «Ювентусом». Об этом сообщает Sport.es со ссылкой на Tuttosport.

По информации источника, немецкий футболист стал приоритетной целью туринского клуба, главным тренером которого является Лучано Спаллетти, сохранивший хорошие взаимоотношения с Рюдигером со времён их работы в «Роме».

«Сливочные» могут продлить контракт с 33-летним защитником на год. Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа хочет, чтобы игрок остался в команде.

В нынешнем сезоне Рюдигер принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android