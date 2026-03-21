«Готов поставить памятник Рюдигеру». Арбелоа высказался о будущем защитника в «Реале»

«Готов поставить памятник Рюдигеру». Арбелоа высказался о будущем защитника в «Реале»
Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа ответил на вопрос о контракте 33-летнего защитника Антонио Рюдигера, соглашение заканчивается грядущим летом.

«Не люблю вмешиваться в дела с контрактами. Очень уважаю обе стороны. Я готов поставить памятник Рюдигеру в своём саду. Антонио сказал мне, что будет готов играть в марте, так оно и случилось! Рюдигер — образец для подражания. Большая честь иметь в команде игрока с таким характером и уровнем профессионализма. Могу сказать об Антонио Рюдигере только самые лучшие слова», — приводит слова Арбелоа Sport.es.

В нынешнем сезоне Рюдигер принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

