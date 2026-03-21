АПЛ осудила расистские выпады в адрес Конате после матча с «Галатасараем»

Английская Премьер-лига опубликовала заявление в связи с инцидентом, произошедшим после матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором «Ливерпуль» одержал победу над «Галатасараем» со счётом 4:0. Защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате стал жертвой расистских нападок в интернете после этой игры. В единоборстве с ним нападающий стамбульцев Виктор Осимхен получил травму руки и выбыл на несколько месяцев.

«Мы присоединяемся к футбольному клубу «Ливерпуль» в решительном осуждении отвратительных расистских высказываний в адрес Ибраимы Конате и предлагаем нашу полную поддержку игроку и клубу.

Мы потрясены продолжающимся проявлением расизма, с которым игроки сталкиваются в социальных сетях. Дискриминационным высказываниям нет места ни в футболе, ни в обществе в целом. Любой, кто предпочитает оскорблять других, не приветствуется в нашей игре, и он не является настоящим болельщиком.

Очевидно, что необходимо сделать ещё больше для решения этой проблемы, и мы будем работать вместе с клубами, футбольными организациями, правоохранительными органами и компаниями, работающими в социальных сетях, чтобы это оставалось приоритетом для всех.

Любые лица, выявленные и признанные виновными в дискриминации, столкнутся с самыми серьёзными последствиями, включая запрет [на посещение матчей] клуба и судебное преследование», — говорится в заявлении АПЛ в соцсети Х.