Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

АПЛ осудила расистские выпады в адрес Конате после матча с «Галатасараем»

Комментарии

Английская Премьер-лига опубликовала заявление в связи с инцидентом, произошедшим после матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором «Ливерпуль» одержал победу над «Галатасараем» со счётом 4:0. Защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате стал жертвой расистских нападок в интернете после этой игры. В единоборстве с ним нападающий стамбульцев Виктор Осимхен получил травму руки и выбыл на несколько месяцев.

«Мы присоединяемся к футбольному клубу «Ливерпуль» в решительном осуждении отвратительных расистских высказываний в адрес Ибраимы Конате и предлагаем нашу полную поддержку игроку и клубу.

Мы потрясены продолжающимся проявлением расизма, с которым игроки сталкиваются в социальных сетях. Дискриминационным высказываниям нет места ни в футболе, ни в обществе в целом. Любой, кто предпочитает оскорблять других, не приветствуется в нашей игре, и он не является настоящим болельщиком.

Очевидно, что необходимо сделать ещё больше для решения этой проблемы, и мы будем работать вместе с клубами, футбольными организациями, правоохранительными органами и компаниями, работающими в социальных сетях, чтобы это оставалось приоритетом для всех.

Любые лица, выявленные и признанные виновными в дискриминации, столкнутся с самыми серьёзными последствиями, включая запрет [на посещение матчей] клуба и судебное преследование», — говорится в заявлении АПЛ в соцсети Х.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android