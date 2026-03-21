Черчесов — перед матчем с «Ростовом»: хотелось бы проявить свои лучшие качества

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов прокомментировал предстоящую игру 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Матч состоится сегодня, 21 марта. Начало — в 13.45 мск.

«У нас рабочее настроение. Сегодня у нас домашний матч с «Ростовом». Две недели не играли дома. Поэтому хотелось бы проявить в этот день свои лучшие качества, ведь против нас непростая команда. «Ростов» всегда играет в качественный футбол, но в последнее время им не везло, так как постоянно играли вдесятером так же, как и мы в Самаре. «Ростов» в каждом матче своё лицо не теряет, максимально борется за результат.

Смена схемы? Мы знали, с кем мы играли в тот раз при другой схеме [с тремя центральными защитниками] и как должны играть. В какой-то степени схема нам и дала определённый результат в Самаре. Но сегодня мы играем дома по своей привычной системе. Матч с «Ростовом» уже сам покажет, что будем менять дальше в этом плане», — сказал Черчесов в эфире «Матч Премьер».

После 21 тура «Ахмат» находится на девятой строчке турнирной таблицы РПЛ с 27 очками. «Ростов» располагается на 11-й строчке, команда заработала 22 очка в 21 игре чемпионата.