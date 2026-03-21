Арбелоа: Куртуа хотел играть даже с травмой, но я остановил его

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа подчеркнул, что клуб не установил сроков для возвращения вратаря Тибо Куртуа после травмы.

Голкипер был заменён в перерыве ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (2:1). СМИ утверждали, что вратарь почувствовал боль во время предматчевой разминки.

«Всегда есть риск, когда я выпускаю игрока на поле. Очень немногие футболисты выходят на поле готовые на 100% и без какого-либо дискомфорта. Это нормально. В перерыве [матча с «Манчестер Сити»] Тибо хотел продолжить играть, и именно я решил его остановить. Также это произошло из-за моей полной уверенности в Лунине. Он отличный вратарь, что докажет. Если лучший голкипер в истории получит травму, у нас выйдет другой. Мы не устанавливаем никаких сроков [возвращения Куртуа]», — приводит слова Арбелоа AS.

Ранее ESPN сообщил, что Куртуа пропустит шесть недель из-за травмы прямой мышцы правого бедра.

