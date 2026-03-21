Глава ЖФК «Спартак»: если не будет спонсоров, почему мы должны получать большие деньги?

Директор женского футбольного клуба «Спартак» Елена Терехова высказалась о зарплатах в женском футболе и назвала условия для потенциального роста окладов футболисток.

— В женском футболе появятся такие же высокие зарплаты, как и в мужском?

— Считаю, что всё должно быть разумно и адекватно. Если женский футбол будет привлекать большое количество болельщиков, спонсоров, безусловно, зарплаты должны выравниваться. Если у нас не будет спонсоров и людей на трибунах, то почему мы должны получать большие деньги?

Рынок зарплат в женском футболе сильно продвинулся. Девушки получают достойные деньги. Мы хотим, чтобы это всё дальше развивалось», — сказала Терехова в интервью «РБ Спорт».