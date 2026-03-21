Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арбелоа отреагировал на слова Симеоне о статусе народной команды у «Атлетико»

Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа подчеркнул, что для него честь соперничать с Диего Симеоне, возглавляющим столичный «Атлетико». Команды встретятся в очном матче в 29-м туре Ла Лиги (22 марта).

Испания — Примера . 29-й тур
22 марта 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Атлетико М
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

– «Мы — народная команда», — один из самых часто повторяемых лозунгов Симеоне. А что вы думаете? Каково ваше мнение?
– Думаю, это здорово (улыбается). Я сосредоточен на своей команде. И это большая честь — играть против таких тренеров, как Диего Симеоне, который много лет демонстрирует свой уровень и талант в «Атлетико». Достигнутое им, поддерживаемая им стабильность, выход «Атлетико» на новый уровень… Он тренер, подталкивающий тебя к пределу возможностей, заставляющий думать о каждом матче. Так что повторюсь: это большая честь — обладать возможностью играть против лучших тренеров мира, — приводит слова Арбелоа AS.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android