Глава ЖФК «Спартак» Терехова: мы прошли сезон без поражений, в мужском футболе это сложно

Глава ЖФК «Спартак» Терехова: мы прошли сезон без поражений, в мужском футболе это сложно
Директор женского футбольного клуба «Спартак» Елена Терехова высказалась о победе красно-белых в чемпионате России, а также объяснила, почему мужской команде сложнее добиться аналогичного результата. В сезоне-2025 «Спартак» выиграл золото женской Суперлиги, одержав 20 побед и четырежды сыграв вничью в 24 турах.

«Сравнивать мужской и женский «Спартак» очень сложно. У женского футбола и лиги своя история, конкуренция. Рынок женского футбола не такой большой. Его проще изучить, найти слабые стороны и сделать команду сильной. Мужскому «Спартаку» тяжело брать трофеи, потому что там высокая конкуренция, большие деньги.

Мы выиграли чемпионат и прошли сезон без поражений, а в мужском футболе это сделать сложно. У нас это получилось, потому что мы собрали классную команду, в нас поверили, пришли болельщики. Такая идиллия нам помогла выиграть», — сказала Терехова в интервью «РБ Спорт».

Материалы по теме
«Всё не так мифологично». Как сборная России жила и играла в футбол в КНДР
«Всё не так мифологично». Как сборная России жила и играла в футбол в КНДР
