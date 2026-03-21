Издание The Athletic провело опрос среди болельщиков 18 команд английской Премьер-лиги о предпочтениях в выборе чемпиона по окончании текущего сезона. Большинство респондентов высказались в пользу «Манчестер Сити» как предпочтительного чемпиона, а не лондонского «Арсенала», который лидирует в чемпионате.

В частности, среди болельщиков следующих клубов бóльшая часть предпочла бы видеть чемпионами «горожан»: «Астон Вилла» — 62,2%, «Борнмут» — 61,1%, «Брайтон» — 64,4%, «Бёрнли» — 54,5%, «Челси» — 84,8%, «Лидс Юнайтед» — 53,7%, «Ливерпуль» — 70,3%, «Ньюкасл Юнайтед» — 66,5%, «Тоттенхэм» — 91,8%, «Вест Хэм Юнайтед» — 50,8%, и «Вулверхэмптон» — 53,6%.

Однако многие болельщики отметили, что их выбор не является однозначным. В обсуждениях прозвучали мнения, что «Ман Сити» с его 115 нарушениями не должен снова стать чемпионом, но это всё же предпочтительнее, чем победа «Арсенала». Один из респондентов заявил: «Кто угодно, только не «Арсенал».

«Канониры» после 31 тура возглавляют турнирную таблицу АПЛ с 70 очками. «Горожане» располагаются на второй строчке, у команды 61 очко и одна игра в запасе.