«Ахмат» — «Ростов»: Эгаш Касинтура открыл счёт после углового на 33-й минуте

В эти минуты проходит матч 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречаются грозненский «Ахмат» и «Ростов». Команды играют на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра встречу обслуживает Евгений Кукуляк. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 33-й минуте полузащитник грозненцев Эгаш Касинтура открыл счёт в матче после подачи с углового.

«Ахмат» занимает девятое место в чемпионате России. В активе команды 27 набранных очков. «Ростов» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице. Жёлто-синие набрали 22 очка. Отрыв от зоны переходных матчей за девять туров до финиша составляет два очка.