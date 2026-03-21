«Миллуолл» до 3025 года арендовал стадион «Нью Ден» у городского совета

Клуб Чемпионшипа «Миллуолл» объявил об аренде стадиона на 999 лет. Как сообщает пресс-служба команды, все необходимые юридические документы между клубом и городским советом Луишема уже подписаны.

«Клуб выражает искреннюю благодарность городскому совету Луишема за конструктивное партнёрство на протяжении всего процесса и надеется на продолжение совместной работы для достижения долгосрочных результатов для местного сообщества», — говорится на официальном сайте «Миллуолла».

«Миллуолл» занимает четвёртое место в турнирной таблице второй по силе лиги Англии. У команды 68 очков в 38 матчах. Отставание от зоны прямого выхода в английскую Премьер-лигу — два очка.