Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Булыкин: будет интересно, как ЦСКА сыграет с «Динамо» Мх без Челестини на скамейке

Российский экс-футболист Дмитрий Булыкин высказался о грядущем матче 22-го тура Мир РПЛ между ЦСКА и махачкалинским «Динамо» (21 марта), где на скамейке запасных у красно-синих не будет дисквалифицированного главного тренера Фабио Челестини.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
21 марта 2026, суббота. 16:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Динамо Мх
Махачкала
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сейчас очень важные игры для ЦСКА, потому что уже сами футболисты недовольны ситуацией, записывают видео. Я думаю, руководство тоже недовольно, потому что планировали биться за чемпионство, а тут матчей пять уже проиграли. Сейчас нужно исправлять ситуацию.

Чтобы почувствовать уверенность, надо обыгрывать соперников в ближайших матчах. И «Динамо» Махачкала — как раз одна из таких команд, которую надо обыграть, чтобы почувствовать уверенность. Будет интересно посмотреть, как будет вести себя ЦСКА без Челестини на скамейке», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

