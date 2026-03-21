Булыкин: будет интересно, как ЦСКА сыграет с «Динамо» Мх без Челестини на скамейке

Российский экс-футболист Дмитрий Булыкин высказался о грядущем матче 22-го тура Мир РПЛ между ЦСКА и махачкалинским «Динамо» (21 марта), где на скамейке запасных у красно-синих не будет дисквалифицированного главного тренера Фабио Челестини.

«Сейчас очень важные игры для ЦСКА, потому что уже сами футболисты недовольны ситуацией, записывают видео. Я думаю, руководство тоже недовольно, потому что планировали биться за чемпионство, а тут матчей пять уже проиграли. Сейчас нужно исправлять ситуацию.

Чтобы почувствовать уверенность, надо обыгрывать соперников в ближайших матчах. И «Динамо» Махачкала — как раз одна из таких команд, которую надо обыграть, чтобы почувствовать уверенность. Будет интересно посмотреть, как будет вести себя ЦСКА без Челестини на скамейке», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

