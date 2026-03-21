«Боруссия» Д продлила контракт с капитаном Эмре Джаном, порвавшим крестообразные связки

Дортмундская «Боруссия» на официальном сайте объявила о продлении контракта с 32-летним полузащитником и капитаном Эмре Джаном до 30 июня 2027 года.

«Эмре — наш капитан и абсолютный образец для подражания. Он лидер, подаёт пример и всегда ставит команду на первое место. Неслучайно мы сразу после его серьёзной травмы заявили, что хотим продолжать его поддерживать, потому что он ключевой игрок для дортмундской «Боруссии». Теперь Эмре нужно полностью сосредоточиться на восстановлении, с нетерпением ждём его возвращения на поле», — сказал спортивный директор клуба Ларс Рикен.

Полузащитник получил разрыв передней крестообразной связки левого колена во время матча Бундеслига с «Баварией» (2:3), который состоялся 28 февраля.

Джан играет за «шмелей» с января 2020 года. За этот период он принял участие в 220 матчах во всех турнирах, в которых отметился 23 голами и 12 результативными передачами.

