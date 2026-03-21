Джику: мы готовы отомстить «Зениту»

Защитник московского «Спартака» Александер Джику прокомментировал предстоящую игру с «Зенитом» после полуфинального матча Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Динамо». Встреча на «Лукойл Арене» завершилась победой «Спартака» со счётом 1:0, однако в первой игре сине-бело-голубые одержали верх, выиграв 5:2.

«Готовы ли мы отомстить «Зениту» в кубковой встрече? Конечно! Я, к сожалению, пропустил прошлый матч, но в первом тайме мы были очень хороши, показали хорошую игру. К сожалению, мы не реализовали свои моменты, но в Кубке будет другая игра.

Шансы равны, мы должны бороться все 90 минут и отдать все силы на поле. Думаю, мы можем обыграть их, даже если это будет гостевая игра», – приводит слова Джику Metaratings.

«Динамо» вышло в финал Пути РПЛ Фонбет Кубка России и сыграет с «Краснодаром» в двухматчевом противостоянии. «Спартак» продолжит борьбу во втором этапе 1/2 финала Пути регионов и встретится с «Зенитом» в Санкт-Петербурге.

Ранее в 21-м туре Российской Премьер-Лиги «Спартак» уступил «Зениту» со счётом 0:2. Оба мяча были забиты с пенальти, отличились нападающие Александр Соболев и Джон Дуран.