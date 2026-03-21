«Бредятина чистой воды». Казанский — о судейских решениях в матче «Борнмут» — «МЮ»

Футбольный комментатор Денис Казанский отметил непоследовательность судейских решений в матче 31-го тура АПЛ между «Борнмутом» и «Манчестер Юнайтед» (2:2).

На 78-й минуте защитник гостей Гарри Магуайр завалил нападающего Эванилсона, за что в ворота манкунианцев был назначен пенальти, а игрок удалён. Незадолго до этого защитник «Борнмута» Адриен Трюффер в своей штрафной подтолкнул вингера «Манчестер Юнайтед» Амада Диалло, но 11-метровый удар не был назначен.

«Добрался до важного, а может и решающего, момента в игре «Манчестера» и «Борнмута». С пенальти на Амаде. Удивляет, что бывает и другое мнение. Вроде как это не «точка». Или там «легковесный».

Как такое может быть? Бредятина чистой воды. В одном матче, в нескольких минутах друг от друга, абсолютно идентичные ситуации. Но два разных решения. Либо два пенальти. Либо два не!

Просто кошмар. Вопрос в последовательных свистках уже давным-давно поднимается примерно всеми. Но здесь вопиющая ситуация», — написал Казанский в своём телеграм-канале.

