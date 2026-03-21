Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
«Бредятина чистой воды». Казанский — о судейских решениях в матче «Борнмут» — «МЮ»

«Бредятина чистой воды». Казанский — о судейских решениях в матче «Борнмут» — «МЮ»
Футбольный комментатор Денис Казанский отметил непоследовательность судейских решений в матче 31-го тура АПЛ между «Борнмутом» и «Манчестер Юнайтед» (2:2).

Англия — Премьер-лига . 31-й тур
20 марта 2026, пятница. 23:00 МСК
Борнмут
Борнмут
Окончен
2 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Фернандеш – 61'     1:1 Кристи – 67'     1:2 Хилл – 71'     2:2 Крупи – 81'    
Удаления: нет / Магуайр – 78'

На 78-й минуте защитник гостей Гарри Магуайр завалил нападающего Эванилсона, за что в ворота манкунианцев был назначен пенальти, а игрок удалён. Незадолго до этого защитник «Борнмута» Адриен Трюффер в своей штрафной подтолкнул вингера «Манчестер Юнайтед» Амада Диалло, но 11-метровый удар не был назначен.

«Добрался до важного, а может и решающего, момента в игре «Манчестера» и «Борнмута». С пенальти на Амаде. Удивляет, что бывает и другое мнение. Вроде как это не «точка». Или там «легковесный».

Как такое может быть? Бредятина чистой воды. В одном матче, в нескольких минутах друг от друга, абсолютно идентичные ситуации. Но два разных решения. Либо два пенальти. Либо два не!

Просто кошмар. Вопрос в последовательных свистках уже давным-давно поднимается примерно всеми. Но здесь вопиющая ситуация», — написал Казанский в своём телеграм-канале.

