Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Все новости
Булыкин: ЦСКА не угадал с Челестини и провалил зимние сборы

Булыкин: ЦСКА не угадал с Челестини и провалил зимние сборы
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин раскритиковал работу главного тренера ЦСКА Фабио Челестини во время зимней паузы в Мир Российской Премьер-Лиге. Команда потерпела четыре поражения в пяти матчах в 2026 году.

«Мне кажется, что ЦСКА не совсем угадал с тренером и провалил зимние сборы. Армейцы не набрали ту форму, которую надо. У нас любят говорить про некоторые команды, что они чемпионы предсезонки. Похоже, это относится и к ЦСКА, который выиграл Зимний Кубок, а в чемпионате ничего не получается», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. У красно-синих 36 очков в 21 матче. Отставание от возглавляющего чемпионскую гонку «Краснодара» составляет 10 очков.

