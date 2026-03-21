Журавель — о падении Диалло в матче «Борнмут» — «МЮ»: пусть переезжает в РПЛ

Футбольный комментатор Тимур Журавель высказался о ситуации с неназначенным пенальти в ворота «Борнмута» после падения в штрафной нападающего «Манчестер Юнайтед» Амада Диалло в матче 31-го тура английской Премьер-Лиги. Встреча завершилась вничью (2:2).

Англия — Премьер-лига . 31-й тур
20 марта 2026, пятница. 23:00 МСК
Борнмут
Борнмут
Окончен
2 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Фернандеш – 61'     1:1 Кристи – 67'     1:2 Хилл – 71'     2:2 Крупи – 81'    
Удаления: нет / Магуайр – 78'

«Этот момент перед голом «Борнмута» не так интересен, как вой после него: «МЮ» «убили», не поставили чистый пенальти» и так далее. В Англии никогда не ставили такие легковесные «точки». Это пенальти для РПЛ, где главное упасть, иногда даже не очень убедительно, ни в коем случае не для АПЛ. Англия давно подняла планку таких моментов и VAR логично не считает это поводом для пересмотра. «Недостаточный контакт для такого падения — продолжить игру».

И правильно, нефиг идти на поводу у тех, кто не хочет или не может бороться. Ван Дейк недавно положил руку на плечо Ришарлисона — играем дальше. Хаверца махнул по ноге защитник «Эвертона» — нет пенальти. Мне нравится такой доступ, теперь буду защищать английских судей, они отличают балет от футбола. А Амад, если хочет, чтобы за это ставили «пенки», пусть переезжает в РПЛ. Только у Евсеева он в состав не факт, что попадёт», — написал Журавель в телеграм-канале.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

