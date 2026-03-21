Семья Олисе посетит матч «Ливерпуля», мерсисайдцы видят в игроке замену Салаху — indykaila

Семья крайнего нападающего «Баварии» Майкла Олисе будет присутствовать на матче «Ливерпуля» с «Брайтоном» в 31-м туре чемпионата Англии, который состоится в субботу, 21 марта. Об этом сообщает indykaila News на странице в социальной сети X.

По информации источника, английский клуб рассматривает 24-летнего вингера в качестве замены для 33-летнего нападающего Мохамеда Салаха.

Ранее Bild сообщал о готовности мадридского «Реала» заплатить € 160 млн за трансфер Олисе.

В нынешнем сезоне француз принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых отметился 15 голами и 27 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 140 млн.

