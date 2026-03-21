Альба: не обращаем внимания на слухи о финансовых трудностях «Ростова»

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба прокомментировал слухи о финансовых трудностях клуба.

«Не обращаем на это внимания. Мы делаем, что от нас зависит», — сказал Альба в эфире «Матч ТВ».

«Ростов» проводит матч 22-го тура Мир РПЛ с «Ахматом». Встреча проходит на выезде. На данный момент счёт 1:0 в пользу команды из Грозного. На 33-й минуте счёт в матче открыл полузащитник Эгаш Касинтура.

После 21 тура «Ахмат» находится на девятой строчке турнирной таблицы РПЛ с 27 очками. «Ростов» располагается на 11-й строчке, команда заработала 22 очка в 21 игре чемпионата. Лидирует в чемпионате «Краснодар» с 46 очками.