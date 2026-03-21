«И не будь Иудой, как...» Радимов опубликовал фото с Быстровым

Бывший полузащитник «Зенита» и ЦСКА Владислав Радимов в своём телеграм-канале поделился совместной фотографией с экс-футболистом сине-бело-голубых и «Спартака» Владимиром Быстровым.
«… и не будь Иудой, как …» — прокомментировал фото Радимов.
Фото: Из личного архива Владислава Радимова
Радимов и Быстров вместе выступали в составе «Зенита» с 2003 по 2005 год. В 2005-м Быстров перешёл в московский «Спартак». Через четыре года футболист вернулся в санкт-петербургский клуб, за который играл до 2014 года.
Радимов в 2003-м перешёл в стан сине-бело-голубых из «Крыльев Советов» и играл за них до 2009 года, когда завершил карьеру.
Самые титулованные футбольные клубы России: