Булыкин: «Динамо» даст бой «Зениту», который сейчас играет не на своём уровне

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал игру московского «Динамо» и предстоящий матч 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
22 марта 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
«Динамо» всегда было готово дать бой сопернику. Потому что по подбору футболистов и по уровню команды «Динамо» неплохо выглядело в начале сезона. Просто не получалось, кто-то был недоволен, атмосфера в команде была не та. Но сейчас с [Роланом] Гусевым всё поменялось. Мы видели, как команда настроена, в каких она физических кондициях.

Думаю, «Динамо» способно дать бой «Зениту». Питерцы сейчас играют не на своём уровне, а где-то даже хотят выигрывать за счёт класса и мастерства без хорошей самоотдачи. Но сейчас это уже не проходит. Могут возникнуть проблемы. Многое зависит от того, как команды настроятся на матч и какая физическая готовность будет у них в этой игре», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

