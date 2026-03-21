ЦСКА — «Динамо» Мх: стартовые составы команд на матч 22-го тура РПЛ-2025/2026

Сегодня, 21 марта, состоится матч 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московский ЦСКА и махачкалинское «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Антон Фролов. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

ЦСКА: Акинфеев, Круговой, Данилов, Лукин, Баринов, Обляков, Козлов, Гаич, Кисляк, Кармо, Лусиано Гонду.

«Динамо» Махачкала: Волк, Табидзе, Аззи, Аларкон, Джапо, Эль-Мубарик, Хоссейннежад, Мрезиг, Глушков, Сундуков, Агаларов.

После 21 тура чемпионата России красно-синие набрали 36 очков и занимают пятое место. Махачкалинская команда заработала 21 очко и располагается на 12-й строчке.

В следующем туре команда Фабио Челестини встретится с «Акроном» (4 апреля), а подопечные Вадима Евсеева сыграют с «Балтикой» (5 апреля).

