Игрок «Динамо» Мх Кагермазов высказался о турнирном положении команды

Защитник махачкалинского «Динамо» Сослан Кагермазов прокомментировал турнирное положение команды. После 21 тура Мир Российской Премьер-Лиги в активе команды 21 очко. До зоны переходных матчей одно очко.

«Конечно, давление есть, но в таком положении пять команд находятся. Останется тот, кто выдержит. Думаю, будет интересная борьба за выживание», — сказал Кагермазов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

Сегодня, 21 марта, «Динамо» на выезде сыграет с ЦСКА. Начало встречи — в 16.00 мск.

В зоне переходных матчей находятся на данный момент «Пари Нижний Новгород» и «Крылья Советов». У обеих команд по 20 очков после 21 игры чемпионата. В зоне вылета «Оренбург» (18 очков) и «Сочи» (9).