Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Динамо» Мх Кагермазов высказался о турнирном положении команды

Игрок «Динамо» Мх Кагермазов высказался о турнирном положении команды
Комментарии

Защитник махачкалинского «Динамо» Сослан Кагермазов прокомментировал турнирное положение команды. После 21 тура Мир Российской Премьер-Лиги в активе команды 21 очко. До зоны переходных матчей одно очко.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
21 марта 2026, суббота. 16:00 МСК
ЦСКА
Москва
1-й тайм
2 : 1
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Кармо – 15'     2:0 Кисляк – 21'     2:1 Агаларов – 25'    

«Конечно, давление есть, но в таком положении пять команд находятся. Останется тот, кто выдержит. Думаю, будет интересная борьба за выживание», — сказал Кагермазов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

Сегодня, 21 марта, «Динамо» на выезде сыграет с ЦСКА. Начало встречи — в 16.00 мск.

В зоне переходных матчей находятся на данный момент «Пари Нижний Новгород» и «Крылья Советов». У обеих команд по 20 очков после 21 игры чемпионата. В зоне вылета «Оренбург» (18 очков) и «Сочи» (9).

Главное о новом задержании известного судьи РФС. Вокруг «дела «Торпедо» всё ещё горячо
Главное о новом задержании известного судьи РФС. Вокруг «дела «Торпедо» всё ещё горячо
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android