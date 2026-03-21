Игрок «Динамо» Мх Кагермазов высказался о турнирном положении команды
Защитник махачкалинского «Динамо» Сослан Кагермазов прокомментировал турнирное положение команды. После 21 тура Мир Российской Премьер-Лиги в активе команды 21 очко. До зоны переходных матчей одно очко.
Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
21 марта 2026, суббота. 16:00 МСК
ЦСКА
Москва
1-й тайм
2 : 1
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Кармо – 15' 2:0 Кисляк – 21' 2:1 Агаларов – 25'
«Конечно, давление есть, но в таком положении пять команд находятся. Останется тот, кто выдержит. Думаю, будет интересная борьба за выживание», — сказал Кагермазов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.
Сегодня, 21 марта, «Динамо» на выезде сыграет с ЦСКА. Начало встречи — в 16.00 мск.
В зоне переходных матчей находятся на данный момент «Пари Нижний Новгород» и «Крылья Советов». У обеих команд по 20 очков после 21 игры чемпионата. В зоне вылета «Оренбург» (18 очков) и «Сочи» (9).
