Вратарь «Динамо» Мх Волк высказался об атмосфере в команде

Голкипер махачкалинского «Динамо» Давид Волк прокомментировал атмосферу в команде. Сегодня, 21 марта, «Динамо» на выезде сыграет с ЦСКА в рамках 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Начало встречи — в 16.00 мск.

«За последние несколько месяцев эмоциональный фон в команде поднялся. Бывают всякие подколы, шутки со стороны Вадима Валентиновича [Евсеева], что не может не нравиться. Возможно, тем, над кем он шутит, не особо приятно, но остальным очень весело. Иногда и нам, вратарям, прилетает, но это забавно, если абстрагироваться от личности», — сказал Волк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

После 21 тура Мир Российской Премьер-Лиги у команды 21 очко. До зоны переходных матчей одно очко.