Видео: Богосавац покидает поле на машине скорой помощи после удара коленом в голову

Защитник «Ахмата» Мирослав Богосавац покинул поле на машине скорой помощи после удара коленом в голову, полученного в матче 22-го тура РПЛ с «Ростовом». В результате удара 29-летний игрок потерял сознание. Эпизод произошёл в начале второго тайма.

Как информирует пресс-служба грозненского клуба, футболист пришёл в сознание.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале ФК «Ахмат».

Богосавац играет за «Ахмат» с лета 2020 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

