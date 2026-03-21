Видео: Богосавац покидает поле на машине скорой помощи после удара коленом в голову
Защитник «Ахмата» Мирослав Богосавац покинул поле на машине скорой помощи после удара коленом в голову, полученного в матче 22-го тура РПЛ с «Ростовом». В результате удара 29-летний игрок потерял сознание. Эпизод произошёл в начале второго тайма.
Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
21 марта 2026, суббота. 13:45 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Касинтура – 33'
Как информирует пресс-служба грозненского клуба, футболист пришёл в сознание.
Видео можно посмотреть в телеграм-канале ФК «Ахмат».
Богосавац играет за «Ахмат» с лета 2020 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.
