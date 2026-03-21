Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Видео: Богосавац покидает поле на машине скорой помощи после удара коленом в голову

Комментарии

Защитник «Ахмата» Мирослав Богосавац покинул поле на машине скорой помощи после удара коленом в голову, полученного в матче 22-го тура РПЛ с «Ростовом». В результате удара 29-летний игрок потерял сознание. Эпизод произошёл в начале второго тайма.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
21 марта 2026, суббота. 13:45 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Касинтура – 33'    

Как информирует пресс-служба грозненского клуба, футболист пришёл в сознание.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале ФК «Ахмат».

Богосавац играет за «Ахмат» с лета 2020 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

Материалы по теме
Фото
Богосавац потерял сознание после удара коленом в голову в матче «Ахмат» — «Ростов»

Самые опасные травмы в футболе:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android