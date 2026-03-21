Видео: столкновение Богосаваца с Ланговичем, после которого игрока «Ахмата» увезла скорая

В эти минуты проходит матч 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречаются грозненский «Ахмат» и «Ростов». Команды играют на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра встречу обслуживает Евгений Кукуляк. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В начале второго тайма защитник «Ахмата» Мирослав Богосавац потерял сознание после ударом коленом в челюсть от игрока гостей Андрея Ланговича. Серб покинул поле на машине скорой помощи.

«Ахмат» занимает девятое место в чемпионате России. В активе команды 27 набранных очков в 21 туре. «Ростов» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице. Жёлто-синие набрали 22 очка. Отрыв от зоны переходных матчей за девять туров до финиша составляет два очка.