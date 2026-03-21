Мойзес не включён в заявку ЦСКА на матч с «Динамо» Мх после отстранения от тренировок
Защитник ЦСКА Мойзес не был включён в заявку команды на матч 22-го тура Мир РПЛ с махачкалинским «Динамо», который состоится сегодня, 21 марта.
Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
21 марта 2026, суббота. 16:00 МСК
ЦСКА
Москва
1-й тайм
2 : 1
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Кармо – 15' 2:0 Кисляк – 21' 2:1 Агаларов – 25'
19 марта источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Чемпионату» об отстранении бразильского футболиста с основной командой красно-синих из-за словесной перепалки с главным тренером команды Фабио Челестини, которая произошла в раздевалке сразу после матча Фонбет Кубка России с «Краснодаром» (0:4).
20 марта генеральный директор московского клуба Роман Бабаев сообщил, что «действительно в отношении него [Мойзеса] клуб применил наказание дисциплинарного характера».
