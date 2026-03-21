Мойзес не включён в заявку ЦСКА на матч с «Динамо» Мх после отстранения от тренировок

Защитник ЦСКА Мойзес не был включён в заявку команды на матч 22-го тура Мир РПЛ с махачкалинским «Динамо», который состоится сегодня, 21 марта.

19 марта источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Чемпионату» об отстранении бразильского футболиста с основной командой красно-синих из-за словесной перепалки с главным тренером команды Фабио Челестини, которая произошла в раздевалке сразу после матча Фонбет Кубка России с «Краснодаром» (0:4).

20 марта генеральный директор московского клуба Роман Бабаев сообщил, что «действительно в отношении него [Мойзеса] клуб применил наказание дисциплинарного характера».

Первый обладатель Кубка УЕФА из России: