Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Ахмат — Ростов, результат матча 21 марта 2026, счёт 1:0, 22-й тур РПЛ-2025/2026

«Ахмат» победил «Ростов» в РПЛ, защитника грозненцев увезла скорая после травмы головы
Комментарии

Завершился матч 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались грозненский «Ахмат» и «Ростов». Команды играли на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Евгений Кукуляк. Победу со счётом 1:0 праздновали хозяева поля.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
21 марта 2026, суббота. 13:45 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Касинтура – 33'    

На 33-й минуте полузащитник грозненцев Эгаш Касинтура открыл счёт в матче после подачи с углового. В начале второго тайма защитник «Ахмата» Мирослав Богосавац получил травму после удара коленом в голову. Футболиста увезла с поля карета скорой помощи.

«Ахмат» занимает седьмое место в чемпионате России. В активе команды 30 набранных очков. «Ростов» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице. Жёлто-синие набрали 22 очка. Отрыв от зоны переходных матчей составляет два очка.

Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Богосавац потерял сознание после удара коленом в голову в матче «Ахмат» — «Ростов»
