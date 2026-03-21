«Ахмат» победил «Ростов» в РПЛ, защитника грозненцев увезла скорая после травмы головы

Завершился матч 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались грозненский «Ахмат» и «Ростов». Команды играли на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Евгений Кукуляк. Победу со счётом 1:0 праздновали хозяева поля.

На 33-й минуте полузащитник грозненцев Эгаш Касинтура открыл счёт в матче после подачи с углового. В начале второго тайма защитник «Ахмата» Мирослав Богосавац получил травму после удара коленом в голову. Футболиста увезла с поля карета скорой помощи.

«Ахмат» занимает седьмое место в чемпионате России. В активе команды 30 набранных очков. «Ростов» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице. Жёлто-синие набрали 22 очка. Отрыв от зоны переходных матчей составляет два очка.