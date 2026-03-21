Спаллетти: осталось девять матчей в Серии А, каждый эпизод может стать ключевым

Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти прокомментировал предстоящий матч 30-го тура Серии А с «Сассуоло». Специалист отметил, что финиш сезона обещает напряжённую борьбу за места в Лиге чемпионов.

«В такие моменты всё решает выбор. Осталось девять матчей, каждый эпизод может стать ключевым. Ты не можешь сыграть идеально все 90 минут, но должен уметь распознать тот момент, который определит результат. Умение выбрать — когда ускориться, когда сбавить, кого выпустить, кого снять — это фундамент. Нужно уметь выбирать», — приводит слова тренера официальный сайт клуба.

После 29 туров Серии А «Ювентус» находится на пятой строчке турнирной таблицы с 53 очками. «Сассуоло» располагается на 11-й строчке, команда заработала 38 очков после 29 игр.